Из украинских портов вышли еще два судна с зерном – они идут в Италию и Турцию

Процесс перевозки украинского зерна Черным морем набирает обороты. В понедельник из украинских портов отплыли еще два судна с зерном, сообщило Минобороны Турции. Одно из них – с 11 тыс. тонн сои – после Стамбула пойдет в Италию, а сухогруз с кукурузой направится в турецкий Искендерун.

Между тем, уже на походе к Стамбулу находятся еще четыре судна, которые вышли из портов Украины накануне. Ожидается, что сегодня вечером они встанут на якорь у берегов города, во вторник на них прибудет инспекция.

22 июля в Стамбуле были подписаны соглашения, участниками которых стали Россия, Украина, Турция и ООН. Стороны согласовали схему вывоза украинского зерна из нескольких портов Украины с досмотром в Турции. Процесс регулирует совместный мониторинговый центр в Стамбуле.