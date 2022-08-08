В России появится Центр водородного инжиниринга

08 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Дальневосточный ФО
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ (2022) | Фото: forumspb.com

В России появится Центр водородного инжиниринга

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Сахалинскую область. В рамках рабочей поездки он изучил научные разработки региона. Он высказался о создании Центра водородного инжиниринга, который появится на Сахалине по инициативе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований.

"По проекту там будет опытный полигон, который в будущем должен стать частью Восточного регионального водородного кластера, предусмотренного Концепцией развития водородной энергетики страны. Представленная инициатива имеет большое прикладное значение. В будущем ноу-хау Центра можно будут тиражировать на Дальнем Востоке, в Арктике и других регионах России", – цитирует Чернышенко пресс-служба администрации Сахалинской области.

Во время рабочей поездки он вместе с губернатором Валерием Лимаренко побывал на строительной площадке нового кампуса Сахалинского государственного университета "СахалинTech", осмотрел лаборатории технического нефтегазового института СахГУ, а также специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Теги: Центр водородного инжиниринга, Сахалин, Дмитрий Чернышенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети