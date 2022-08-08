В России появится Центр водородного инжиниринга

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Сахалинскую область. В рамках рабочей поездки он изучил научные разработки региона. Он высказался о создании Центра водородного инжиниринга, который появится на Сахалине по инициативе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований.

"По проекту там будет опытный полигон, который в будущем должен стать частью Восточного регионального водородного кластера, предусмотренного Концепцией развития водородной энергетики страны. Представленная инициатива имеет большое прикладное значение. В будущем ноу-хау Центра можно будут тиражировать на Дальнем Востоке, в Арктике и других регионах России", – цитирует Чернышенко пресс-служба администрации Сахалинской области.

Во время рабочей поездки он вместе с губернатором Валерием Лимаренко побывал на строительной площадке нового кампуса Сахалинского государственного университета "СахалинTech", осмотрел лаборатории технического нефтегазового института СахГУ, а также специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.