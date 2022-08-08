08 Августа 2022
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Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

Один человек погиб в результате взрыва в многоквартирном доме в Пензе

В Пензе в результате взрыва в многоэтажном доме один человек погиб, еще один пострадал.

ЧП произошло в микрорайоне "Заря", сообщила прокуратура области. Возгорания после взрыва в доме не произошло, пишет Regnum.

На место происшествия прибыл прокурор Октябрьского района Пензы Александр Плющ. Также работают оперативно-следственные группы, будут проведены экспертизы. Причина взрыва уточняется.

В июле в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв после того, как один из жителей распылил аэрозоль от насекомых. Никто не пострадал.

Теги: взрыв, дом, пенза



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