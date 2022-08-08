Миллиардера с Камчатки приговорили к 9 месяцам ограничения свободы за случайное убийство

Экс-депутата ("Единая Россия") камчатского заксобрания, миллиардера Игоря Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы за случайное убийство и незаконную охоту. Приговор вынес Усть-Большерецкий суд Камчатского края.

Вообще-то, Редькина приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 200 тыс. руб. Но с учетом того, что миллиардер во время расследования находился под домашним арестом, срок ограничения свободы сократили до девяти месяцев.

"Родственники убитого не имели возражений рассматривать дело в особом порядке, что говорит об отсутствии претензий с их стороны, поэтому судебное рассмотрение состоялось в один день. Вынося решение, судья, конечно, не дает дополнительных комментариев, однако, думается, что, принимая решение, суд учел все обстоятельства, которые однозначно свидетельствуют об отсутствии намерений у Игоря Редькина в причинении вреда жизни Андрею Толстопятову. Многочисленные экспертизы, проведенные следственным комитетом, однозначно доказали, что стрельба велась не по человеку, а по медведю. Также не подтвердился и факт употребления алкоголя в момент совершения выстрела", - цитирует издание "Кам24" представителя стороны защиты.

ЧП произошло 2 августа 2021 года. На свалке у камчатского поселка Озерновский выстрелом из карабина был смертельно ранен местный житель, 30-летний Андрей Толстопятов. Спустя неделю в убийстве признался Редькин. Он заявил, что случайно попал в человека, думая, что стреляет в медведя (зверь, якобы, повадился ходить на свалку и пугать местных жителей, и Редькин решил его отпугнуть).