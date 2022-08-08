Смертность в июне третий месяц подряд была ниже фоновой

В июне в России умерли 140,7 тыс. человек, что снова, третий месяц подряд, чуть ниже фонового уровня.

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Смертность резко упала в апреле, после отмены ковидных запретов и ограничений и невзирая на ковид-вакцинацию. По итогам первого квартала смертность превысила уровень 2020 года на 27%, причем вне зависимости от количества случаев ковида по регионам и доли вакцинированных.

Во втором квартале общая смертность была на 2,5% ниже уровня 2019 года и на 4,7% ниже среднего уровня 2017-2019 гг. По итогам июня смертность была на 2,5% выше уровня 2019 года, но на 4,3% ниже среднего уровня 2017-2019 гг.

Что касается смертей, когда ковид считался основной причиной смерти, то их в июне было чуть более 3 тыс. Это более чем в 6 раз меньше, чем годом ранее. За вычетом этих смертей смертность во втором квартале будет еще ниже и примерно на 7% ниже фоновой, когда ковида еще не было. Это может быть связано с резким ростом смертности в предыдущие два года, когда была ускорена смерть одного миллиона человек (избыточная смертность за это время).

По сравнению с мартом ковидная смертность снизилась более чем в 8 раз в условиях резкого снижения так называемого коллективного иммунитета, что указывает на неадекватность этого понятия для прогнозирования как ковидной, так и общей смертности. Как бы то ни было, но ковидная смертность в июне стала минимальной с апреля 2020 года.

В целом по-прежнему никакой связи смертности с заболеваемостью ковидом по регионам не прослеживается. Как показывает статистический анализ, доля ковида в структуре избыточной смертности в 2021 году была около 5%. В 2020 году число смертей от пневмонии было менее 10% от количества избыточных смертей. Данные за прошлый год еще не опубликованы.