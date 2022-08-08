08 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Жителей Челябинска осудят за мошенничество со спецтехникой на 12 млн рублей

В Челябинске будут судить двух местных жителей по обвинению в мошенничестве со спецтехникой на 12 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, обвиняемые под видом предоставления специальной техники похитили денежные средства предприятий из Москвы и Московской области, Республик Коми и Татарстан, Алтайского края, Иркутской и Оренбургской областей. Они арендовали квартиру под офис и создали сайт, где разместили информацию о возможности поставки новых тракторов стоимостью около 900 тыс. рублей после внесения 100% предоплаты.

Покупателям они предоставляли фиктивные договоры купли-продажи. В результате у 10 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц было похищено около 12 млн рублей. Не дождавшись техники, представители фирм обратились в полицию.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: мошенничество, суд,



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