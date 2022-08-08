Начало августа в Екатеринбурге стало одним из самых жарких в истории

Аномальная жара задержится в Екатеринбурге на всю предстоящую неделю. При этом существенных осадков не ожидается.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, начало августа в Екатеринбурге в этом году стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха с начала месяца (плюс 21,1) на три градуса превышает норму.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидается выше плюс 30 градусов. Днем 8-10 августа синоптики обещают 28-31 градус тепла и преимущественно без осадков. Вечером воздух будет остывать до 15-18 градусов.

В конце недели, по предварительным прогнозам, дневная температура начнет опускаться ниже плюс 25 градусов. Вместе с тем, существенного похолодания в обозримый период метеорологи не прогнозируют.

Напомним, ранее уральские синоптики призывали свердловчан готовиться к закату лета.