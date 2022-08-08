08 Августа 2022
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Политика Сибирский ФО
граффити, шахтер, распадская (2022) | Фото: Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании

Граффити горняка появилось в Новокузнецке ко Дню шахтера

По инициативе Распадской угольной компании (РУК) портрет дважды Героя Социалистического Труда Егора Ивановича Дроздецкого появился на фасаде дома по улице Кирова в Новокузнецке. 

Выдающийся шахтёр Егор Дроздецкий является знаковой личностью для города. Он первый и единственный за Уралом горняк, который был дважды удостоен звания «Герой социалистического труда», сообщили Накануне.RU в  управлении по связям с общественностью Распадской угольной компании.

Дроздецкий – кавалер знака «шахтёрская слава» трёх степеней и Почётный гражданин Кемеровской области. Он единственный из жителей Новокузнецка, удостоенный прижизненного памятника. В 1986 году в сквере на пересечении улиц Кирова и Бардина торжественно открылся его бронзовый бюст.

памятник, распадская, шахтер(2022)|Фото: Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании

Автор граффити –  художник из Барнаула Евгений Алехин. Он также исполнил  портреты – граффити Николая Толстогузова, Владимира Машкова, Владимира Высоцкого, Ивана Бардина.

Участниками торжественной церемонии открытия портрета стали глава Новокузнецка и представители новокузнецкой администрации, руководители Распадской угольной компании, коллеги Егора Дроздецкого, студенты профильных ВУЗов. Официальное торжество завершилось возложением цветов к бюсту выдающегося горняка.

граффити, шахтер, распадская(2022)|Фото: Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании

 

Теги: распадская, граффити, горняк, день шахтера



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