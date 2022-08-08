Китай заявил о продлении военных учений, на месяц перекрыв часть Бохайского залива

Армия Китая 8 августа продолжила военные учения у берегов Тайваня, основной приоритет отдан "организации совместных противолодочных и морских наступательных операций", говорится в заявлении.

Напомним, народно-освободительная армия Китая проводит учения и учебные мероприятия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 3 августа встретилась с главой Тайваня и в тот же день улетела с острова.

Как сообщалось, учения пройдут в шести морских районах вокруг Тайваня и их воздушных пространствах с 4 августа по 7 августа. При этом на карте, представленной военными, видно, что зоны учений практически окружат остров.

В понедельник, 8 августа, стало известно, что Китай продолжит проводить военные маневры вдоль своего побережья. Закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря. Уточняется, что учения будут проводиться в период с 8 августа по 8 сентября. Вход в эту зону категорически запрещен, пишет Regnum.

Отметим, в Кремле заявили, что военные учения Китая возле Тайваня - это суверенное право КНР. Напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.