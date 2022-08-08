08 Августа 2022
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Экономика В России
Аптека (2022) | Фото: Накануне.RU

Лекарственный суверенитет России обойдется в 200 млрд рублей

Лекарственный суверенитет в России может быть достигнут к 2030 году, если в отрасль будет инвестировано не менее 200 млрд руб. Тогда в стране собственные препараты будут занимать около 85% (в упаковках), будет экспортироваться не менее 50 собственных оригинальных лекарств. Это подсчеты рабочей группы, созданной при Минобрнауки, пишет РБК.

Пока что доля иностранных производителей на российском рынке составляет 33% в упаковках и 55% в общем объеме рынка. При этом российские оригинальные препараты занимают долю в 5% в упаковках и 11% в денежном выражении.

Также в концепции, разработанной рабочей группой, говорится, что 75% произведенных в России лекарств должны создаваться из отечественных фармацевтических субстанций. Сейчас этот показатель составляет 20%.

Теги: лекарства, россия, производство, суверенитет



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