08 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар на ул. Европейская в Екатеринбурге (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Академическом за ночь выгорело более 1000 "квадратов" с поддонами

Сегодня ночью, пока весь Екатеринбург спал, пожарные более трех часов пытались потушить внезапно возникший пожар в Академическом. Огонь распространился на 1 тыс. 50 кв.м. по ул. Европейская, где располагались поддоны.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 23.05. Тогда площадь горения составляла всего 80 кв.м. Уже в тот момент спасатели опасались, что из-за большой горючей нагрузки огонь может распространиться. В итоге к тушению приступили 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожар на ул. Европейская в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар на ул. Европейская в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Спустя почти два часа огонь разошелся на 1 тыс. 50 "квадратов". Тушение осложнялось и тем, что над поддонами проходила высоковольтная линия электропередач. Число пожарных увеличилось до 44 человек, а количество техники - до 15.

Только в 02.11 горение в Академическом было ликвидировано. По информации спасателей, в пожаре никто не пострадал. Огнеборцы приступили к проливке и разборке сгоревших конструкций. Причину же возгорания уже выясняют пожарные дознаватели. ага

Теги: Академический, поддон, горение, пожар



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