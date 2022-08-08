Лучшие учащиеся Инженерной школы УГМК провели смену "ТехноЛидер" в лагере на Таватуе

96 школьников из 20 территорий присутствия УГМК – победители Инженериады УГМК и лучшие учащиеся Инженерной школы УГМК – собрались в летней проектной смене "ТехноЛидер" в загородном центре "Таватуй" (Свердловская область).

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании, это уже пятая, начиная с 2018 года, подобная смена. Подростки за две недели успевают разобраться в сложных и масштабных технических проблемах, предложить их решения экспертам предприятий, самостоятельно изготовить движущиеся макеты и написать компьютерные программы. Множество их смелых идей воплощаются в реальные технологические решения, схемы и прототипы устройств. Взрослые специалисты часто удивляются, когда ребята оказываются настолько "в теме", что обсуждают инженерные задачи на вполне профессиональном уровне.

Школьники участвуют в тренингах, очень много общаются между собой, совместно строят планы. Сами организуют разные активности и делятся опытом со сверстниками, находят друзей и единомышленников. Уникальная образовательная среда помогает им "раскрыться", развить и продемонстрировать свои таланты. За две недели они научились держать в руках инструменты, обрабатывать различные материалы, освоили новый софт, попробовали себя в программировании и соединили все новые способности на пользу общего дела. Таким образом школьные знания обретают для ребят практический смысл, особенно если даются из "первых рук" – от ведущих экспертов отрасли.

"Проектная школа воспитывает будущих технологических лидеров. Это будущие инженеры, которые умеют видеть и понимать ситуацию, выявлять проблемы и предлагать эффективные решения. А так как все тематические направления смены "ТехноЛидер" определяются стратегическими задачами УГМК, то ребята имеют возможность приглядеться не только к существующим профессиям, но и к тем, которые появятся лет через 7-10", - говорит программный директор смены "ТехноЛидер" руководитель проектов Уральского клуба нового образования Резеда Рыбалко.

За пять лет накоплен ценный опыт проведения инженерных смен. Так, задолго до начала отдыха специалисты по персоналу УГМК вместе с техническими специалистами подготовили тематику смены. В этом году были предложены темы по автоматизации подземной техники, проектированию новых ИТ-решений, использованию возобновляемых источников энергии, декарбонизации промышленного производства, диверсификации экономики Кузбасса, развитию моногородов.

Были определены эксперты предприятий УГМК по каждому направлению, подобрана и обучена большая команда педагогов. Готовилась и площадка для проектной смены – традиционно "ТехноЛидер" проводится на базе загородного центра "Таватуй" областного фонда "Золотое Сечение", куда организаторы завозят целый грузовик оборудования и расходных материалов. Смена начинается с интенсивных психологических тренингов, завершающихся посвящением в технолидеры, а уже затем следуют выступления специалистов, планирование работы команд, разработка и обсуждение проектов, и, наконец, защита разработок перед экспертами.