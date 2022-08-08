08 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области один человек погиб в ДТП с автобусом на М-5

В Челябинской области один человек в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на трассе М-5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла 7 августа на 1628 км автодороги Москва-Челябинск. Водитель ВАЗ-2114 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Yutong, который следовал по маршруту Соль-Илецк-Екатеринбург.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП, женщина, которая находилась в ВАЗе, доставлена в больницу. В автобусе было 40 пассажиров, никто из них не пострадал.

Известно, что водитель ВАЗа к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз.

Теги: ДТП, автобус,



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