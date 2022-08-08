Посольство РФ призвало США прекратить "горланить русофобские измышления" об ударах по ЗАЭС

Посольство России в США после сообщений зарубежных СМИ, обвинивших российские силы в "ударах" по Запорожской АЭС, призвало американских журналистов прекратить "горланить русофобские измышления".

"Огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции", - говорится в заявлении посольство в телеграм-канале.

По словам российских дипломатов, реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот. 5 августа ВСУ нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.

В дипмиссии призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры, чтобы не допустить провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.