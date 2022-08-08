Активисты Свердловского РЭО занялись истреблением ядовитого для человека борщевика

08 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Борьба с борщевиком в Березовском городском округе (2022) | Фото: пресс-служба Свердловского РЭО

Активисты Свердловского РЭО занялись истреблением ядовитого для человека борщевика

В Березовском городском округе приступили к истреблению борщевика Сосновского - растения, ядовитого как для человека, так и для сельского хозяйства и подлеска. Новый метод борьбы разработали активисты Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО). По словам зампредседателя реготделения Антона Черноголова, активисты уже обработали от растения-хищника километровый участок вдоль одной из автодорог.

"Основная идея — не дать растениям расплодиться. Борщевик Сосновского цветет один раз в жизни, таким образом эффективным методом является срезка еще недозревших семян. К сожалению, все семена уничтожить невозможно, и те, которые уже попали в землю, прорастут вновь на следующий год. Именно поэтому необходимо контролировать такие опасные территории", — процитировали Накануне.RU слова Черноголова в пресс-службе РЭО.

Во избежание близкого контакта с растением, для его истребления использовались ножницы с длинной ручкой. В будущем активисты снова вернутся на подконтрольный участок и проверят популяцию борщевика. Если метод оправдает себя, то работа будет продолжена и в других муниципалитетах Свердловской области, но уже совместно с властями.

Борьба с борщевиком в Березовском городском округе(2022)|Фото: пресс-служба Свердловского РЭО

Напомним, для сельского хозяйства, и для подлеска борщевик Сосновского опасен как захватчик, который губит и вытесняет местные экосистемы. Точная площадь зараженных борщевиком территорий в Свердловской области уточняется — в будущем будет создана карта опасных мест региона.

Для человека же опасен сок растения. При попадании на кожу, он лишает ее естественной защиты от ультрафиолета, из-за чего человек получает сильные ожоги, рубцы от которых могут остаться на всю жизнь. Еще хуже, если сок попадет в глаза - в таком случае человек может навсегда ослепнуть. Так уже в этом году, по данным департамента информполитики Свердловской области, в регионе увеличились случаи обращения местных жителей в больницы из-за травм, полученных при контакте с борщевиком.

Теги: борщевик, борьба, РЭО, Березовский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети