08 Августа 2022
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Общество Белгородская область
Последствия обстрелов в Головчино (Грайворонский район Белгородской области) (2022) | Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области продлен "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели – до 22 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Желтый" уровень является вторым из трех возможных.

На прошлой неделе Гладков сообщил, что в пяти приграничных муниципальных образованиях области (где чаще всего бывают обстрелы с территории Украины) 1 сентября не откроются школы и детские сады, дети будут направлены в заведения в других районах.

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, террористическая опасность



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