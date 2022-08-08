В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области продлен "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели – до 22 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Желтый" уровень является вторым из трех возможных.

На прошлой неделе Гладков сообщил, что в пяти приграничных муниципальных образованиях области (где чаще всего бывают обстрелы с территории Украины) 1 сентября не откроются школы и детские сады, дети будут направлены в заведения в других районах.