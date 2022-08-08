Заключительный этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет без отключения воды

С 8 по 12 августа в Екатеринбурге проведут заключительный этап централизованных гидравлических испытаний (опрессовок).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания трубопроводов будут проводиться холодной водой от насосных станций в ночное время с 23:00 до 06:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

"В случае отсутствия горячей воды жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП)", - отметили в компании.

Напомним, в этом году опрессовки в Екатеринбурге начались в мае и проходят в четыре этапа.