08 Августа 2022
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

За ЖКХ можно будет заплатить на Госуслугах

Сервис по предоставлению электронных квитанций и оплате жилищно-коммунальных услуг планируется запустить на портале Госуслуг в 2023 г.
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"Минцифры России совместно с Минстроем прорабатывает возможность предоставления электронных платежных документов на оплату ЖКУ. Документы будут приходить в личный кабинет "Госуслуг". Также в личном кабинете планируется обеспечить возможность оплаты ЖКУ и внесения показаний приборов учета. Запуск сервиса планируется в 2023 г.", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры России.

Возможность получения бумажных платежек сохранится, подчеркнули в Минцифры. Для запуска сервиса сейчас идёт подготовка по внесению изменений в российское законодательство.

Теги: ЖКХ, Госуслуги, оплата



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