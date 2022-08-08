За ЖКХ можно будет заплатить на Госуслугах

Сервис по предоставлению электронных квитанций и оплате жилищно-коммунальных услуг планируется запустить на портале Госуслуг в 2023 г.

"Минцифры России совместно с Минстроем прорабатывает возможность предоставления электронных платежных документов на оплату ЖКУ. Документы будут приходить в личный кабинет "Госуслуг". Также в личном кабинете планируется обеспечить возможность оплаты ЖКУ и внесения показаний приборов учета. Запуск сервиса планируется в 2023 г.", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры России.

Возможность получения бумажных платежек сохранится, подчеркнули в Минцифры. Для запуска сервиса сейчас идёт подготовка по внесению изменений в российское законодательство.