В ряд регионов России придет аномальная жара

В ряде российских регионов в ближайшие дни будет аномальная жара.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в течение недели температура будут доходить до отметки в +36…+40 градусов в Астраханской и Волгоградской областях, жителей и гостей степных районах Крыма ждет до +34…+37 градусов жары, в Ростовской области и Калмыкии ожидается до +36…+39 градусов.

До +35 градусов будут в середине недели в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях. Воздух в Адыгее прогреется до +35 градусов, в Краснодарском крае - +37. В Свердловской и Курганской областях ожидается до +30…+32 градуса, в Челябинской области будет жара в +30…+33 градуса.