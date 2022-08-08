08 Августа 2022
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жара солнце температура (2012) | Фото:

В ряд регионов России придет аномальная жара

В ряде российских регионов в ближайшие дни будет аномальная жара.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в течение недели температура будут доходить до отметки в +36…+40 градусов в Астраханской и Волгоградской областях, жителей и гостей степных районах Крыма ждет до +34…+37 градусов жары, в Ростовской области и Калмыкии ожидается до +36…+39 градусов.

До +35 градусов будут в середине недели в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях. Воздух в Адыгее прогреется до +35 градусов, в Краснодарском крае - +37. В Свердловской и Курганской областях ожидается до +30…+32 градуса, в Челябинской области  будет жара в +30…+33 градуса.

Теги: погода, жара



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