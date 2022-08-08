08 Августа 2022
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Наука и техника В России
Беспилотник Сбера (2020) | Фото: Пресс-служба Сбера

В России подготовлены требования к беспилотным автомобилям

В России разработаны правила, по которым беспилотные автомобили будут передвигаться по дорогам общего пользования.

Тестировать транспортные средства планируют в 41 российском регионе, в том числе без человека за рулем. Чтобы эксперимент состоялся, многим субъектам придется серьезно модернизировать дорожную инфраструктуру. Кроме того, необходимо будет внести изменения в правила дорожного движения и КоАП.

Согласно документу, беспилотные автомобили будут разделены на две группы: в первую входят транспортные средства, в которых постоянно находится водитель-испытатель — на водительском или переднем пассажирском месте. Ко второй отнесены автомобили, которые двигаются в полностью автономном режиме и удаленно контролируются оператором.

Беспилотники двух групп должны быть оснащены автоматизированной системой управления с обеспечиванием соблюдения правил дорожного движения и контролем дорожной обстановки при помощи "средств технического зрения". Автоматика также должна "безопасно и предсказуемо взаимодействовать с другими участниками дорожного движения" и реагировать на их потенциальные ошибки. В случае сбоя системы беспилотный автомобиль должен оповестить водителя или оператора о неполадке и остановиться с соблюдением требований ПДД.

Автономные транспортные средства должны быть оборудованы камерами, в постоянном режиме записывающими обстановку вокруг, а также действия водителя-испытателя. Помимо знака "Автономное вождение" (белый треугольник с буквой А), на правой стороне беспилотника должен быть указан номер телефона. По нему можно связаться с компанией, осуществляющей тестовую эксплуатацию машины. Например, в случае ДТП или если сотрудник полиции захочет остановить беспилотник за нарушение ПДД, сообщают "Известия".

Теги: автомобили, беспилотник, транспорт



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