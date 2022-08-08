Исследование: траты на сборы в школу выросли на 20%

Траты граждан России на школьные товары в конце июля выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

По данным ресурса "Чек Индекс", в среднем на полный комплект всего необходимого для школьника родители тратили около 14 тыс. руб. В эту сумму вошли набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьная форма и блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки.

Всё больше россиян начинают приобретать необходимое заранее и выбирают для этого маркетплейсы и интернет-магазины, стремясь сэкономить деньги и время. Это подтверждают данные самих онлайн-площадок: только на Wildberries продажи товаров для школы выросли во второй половине июля на 51% по сравнению с 2021 годом.

Покупатели стали больше интересоваться продукцией отечественных производителей, спрос на которую увеличился в этом году на 61%, сообщают "Известия".