Росстат: долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала 2022 года составили 804,5 млрд руб.

Это новый рекорд. Так, за год показатель увеличился на 7,6%, или на 56,6 млрд руб., сообщает Росстат. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность выросла на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%.

По словам экспертов, увеличение долгов связано со снижением доходов граждан, незнанием населения о праве на получение субсидий от государства на оплату ЖКУ и даже с введением моратория на банкротство неплательщиков.

При этом получающих субсидии на оплату ЖКХ из года в год падает на протяжении последних пяти лет. Сейчас их только 6% от общего числа, сообщают "Известия".