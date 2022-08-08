08 Августа 2022
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат: долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала 2022 года составили 804,5 млрд руб.

Это новый рекорд. Так, за год показатель увеличился на 7,6%, или на 56,6 млрд руб., сообщает Росстат. Перед ресурсоснабжающими организациями задолженность выросла на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%. 

По словам экспертов, увеличение долгов связано со снижением доходов граждан, незнанием населения о праве на получение субсидий от государства на оплату ЖКУ и даже с введением моратория на банкротство неплательщиков.

При этом получающих субсидии на оплату ЖКХ из года в год падает на протяжении последних пяти лет. Сейчас их только 6% от общего числа, сообщают "Известия".

Теги: ЖКУ, долги



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