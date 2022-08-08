В России будет создан национальный дистрибьютор продовольствия

Федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса.

Исполнитель должен будет провести анализ моделей работы экспортных поставок продукции и разработать свою, проведя не менее 20 интервью среди отечественных производителей агропромышленного комплекса. По итогам исследования должна быть составлена практико-ориентированная "дорожная карта" по созданию и развитию такого национального дистрибьютора. Стартовая цена контракта - 24 млн руб.

Цель концепции — объединение товаров от нескольких производителей, формирование крупных партий для оптимизации логистики, увеличение экспорта продукции АПК на целевых рынках сбыта и выход экспортеров на новые рынки. У национального дистрибьютора должен быть доступ к логистике и хранению товаров, им может быть и частная компания, но она должна не конкурировать с самостоятельными экспортерами, а помогать им.

Помощь российским компаниям может заключаться в поиске партнера за рубежом, доставке товара или таможенной очистке груза. Предполагается также участие в совместных проектах по продвижению российских зонтичных брендов в сетевом ретейле зарубежных стран, открытие магазинов на маркетплейсах. Большинство услуг национального дистрибьютора будут платными, сообщает РБК.