Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без российских приложений

В России могут отменить штрафы за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного обязательного российского программного обеспечения.

Как заявил представитель Минцифры, проект соответствующего федерального закона с поправками уже внесен в кабмин РФ. Также проект "прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти".

Минцифры разработало документ в соответствии с перечнем мер по поддержке экономики в условиях санкций, разработанным в правительстве. Срок исполнения поручений по этому документу – 31 октября 2022 года.

Участники отрасли предлагают вообще отказаться от предустановки обязательных программ. Таким образом, параллельный импорт электроники может поставить крест на идее обязательной предустановки отечественного ПО, сообщают "Ведомости".