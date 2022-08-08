08 Августа 2022
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Политика В России
(2017) | Фото: buyon.ru

Минцифры предложило отменить штрафы за продажу устройств без российских приложений

В России могут отменить штрафы за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного обязательного российского программного обеспечения.

Как заявил представитель Минцифры, проект соответствующего федерального закона с поправками уже внесен в кабмин РФ. Также проект "прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти".

Минцифры разработало документ в соответствии с перечнем мер по поддержке экономики в условиях санкций, разработанным в правительстве. Срок исполнения поручений по этому документу – 31 октября 2022 года.

Участники отрасли предлагают вообще отказаться от предустановки обязательных программ. Таким образом, параллельный импорт электроники может поставить крест на идее обязательной предустановки отечественного ПО, сообщают "Ведомости".

Теги: Минцифры, ПО, смартфоны



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