Продажи экспресс-тестов на COVID-19 выросли за месяц в 2,6 раза

Граждане России в июле купили в 2,6 раза больше экспресс-тестов для определения антигена к COVID-19, чем месяцем ранее.

Таковы данные ресурса "Чек индекс", который анализирует статистику ​​крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", обслуживающего около трети всех онлайн-касс в РФ. В июле на крупнейших маркетплейсах – Wildberries, Ozon, KazanExpress, "Яндекс. Маркет" и "Сбермегамаркет" было продано 8 тыс. 228 экспресс-тестов, что в 2,3 раза больше, чем было в июне, сообщили в Moneyplace, который отслеживает продажи у интернет-ритейлеров.

За последние полгода экспресс-тесты продавались на маркетплейсах довольно стабильно, но рост спроса зафиксирован 4 июля. Это соотносится с официальной статистикой федерального оперштаба по борьбе коронавирусом, по данным которого рост заболеваемости коронавирусом фиксировался шесть недель подряд, начиная с 28 июня, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России продолжает стремительно снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу на фоне новой волны пандемии и роста госпитализаций. Так, по данным федерального оперативного штаба, за последнюю неделю коллективный иммунитет снизился с 10,7% до 8,6%. В Москве показатель еще ниже – 3,4%.