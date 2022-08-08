Зеленский заявил, что Москва закроет возможность переговоров, если проведет псевдореферендумы на юге Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения пророссийскими властями референдумов на южных территориях страны.

По словам главы государства, который обратился с видеообращением к нации, если Москва позволит провести избирательный процесс, то закроет все возможности для переговоров с Киевом. Зеленский также отметил, что ключевое сейчас по-прежнему "это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров".

В настоящее время российские военные контролируют территории Херсонской и Запорожской областей.

Ранее замглавы офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина захватит освобожденные территории раньше, чем там состоятся референдумы о воссоединении с Россией