Минэкономики: безработица осенью может показать рост

Глава Минэкономики Максим Решетников считает, что предстоящей осенью рекордно низкий уровень безработицы в России может несколько подрасти.

Об этом говорят растущие показатели неполной занятости на предприятиях. В настоящее время, согласно опросам Института Гайдара, доли работников, переведенных на сокращенный рабочий день, отправленных в отпуск или находящихся в состоянии простоя, находятся ниже мартовских значений.

По оценкам ЦМАКП, это не исключает осеннего подъема безработицы — поведение компаний, до сих пор занимавших выжидательную позицию и сохранявших рабочие места, может измениться, и рекордно низкая безработица может превратиться в просто низкую, сообщает "Коммерсант".

Ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития РФ ожидает осенью 2022 года отхода уровня безработицы от рекордно низких показателей в 3,9%.