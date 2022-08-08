СМИ: в Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в канализационном коллекторе

В Москве нашли тела ещё двух рабочих нашли после того, как они пропали без вести в канализационном коллекторе из-за сильного ливня.

Их обнаружили спасатели. Двое из пропавших — граждане Киргизстана, еще один — гражданин Таджикистана, сообщает РИА "Новости".

Ранее один из пропавших в Москве рабочих был найден мертвым.

Бригада из 13 человек прочищала водосток, когда уровень воды резко вырос из-за грозы. Шестеро сами смогли выбраться из колодца, четверых удалось спасти.