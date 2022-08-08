"Ростелеком" подключил 700 камер Прикамья к "умной" платформе видеонаблюдения

"Ростелеком" в Пермском крае запустил интеллектуальную платформу видеонаблюдения и подключил к ней почти 700 камер. Работы были проведены по заказу министерства информационного развития и связи Прикамья в связи с усилением мер безопасности, сообщили Накануне.RU в компании.

К 2023 году планируется, что подключено будет уже порядка 2 тыс. камер. Запись со всех видеокамер будет выводиться в единую точку - ситуационный центр. Интеллектуальная платформа позволяет не только принимать и хранить видеопотоки с любых камер и систем видеонаблюдения, но выполнять аналитическую обработку полученных данных. Иными словами, теперь не требуется круглосуточное наблюдение человека за объектами - система самостоятельно обрабатывает данные и подает сигналы.

Созданный комплекс позволит существенно повысить уровень безопасности в регионе - разработка системы велась совместно с краевым министерством безопасности. На сегодняшний день доступ к платформе имеют правоохранительные органы Пермского края, а также министерства территориальной безопасности, ЖКХ, транспорта.

Как отметил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, в единую систему видеонаблюдения будут добавлены новые функции.

"Помимо того, что она позволит оперативно реагировать на поступающие угрозы, камеры будут отслеживать начало и завершение работ на объектах адресной инвестиционной программы. Всего их более 100 в регионе", - заявил он.

Камеры также контролируют как ведется строительство на ключевых объектах. По поручению губернатора Дмитрия Махонина, такие системы видеонаблюдения установлены на объектах, которые должны быть достроены к 300-летию Перми. Камеры наблюдают за ходом строительства, оценивают количество рабочих на объекте, а также соблюдение мер безопасности - если кто-то из работников без каски - система зафиксирует это и подаст сигнал.

Кроме того, в министерстве информационного развития Прикамья развеяли опасения граждан, относительно функции распознавания лиц - система видеонаблюдения не предназначена для слежки за жителями края. Речь идет о возможности распознать людей, находящихся в розыске у правоохранителей.

"Система распознавания лиц действует не на все лица. никто за нами не будет следить. Но, если у нас есть лица в розыске, там данные подгружаются и система оперативно сможет человека распознать, если он есть в системе", - сообщили в министерстве информационного развития края.

Впрочем, система видеонаблюдения может отслеживать не только преступления и отвечать за безопасность, например, при использовании при проведении оперативно-розыскных действий. Система может помогать управлению городским ЖКХ: отслеживать уборку снега (такой проект реализован на Ямале, в Ноябрьске), контроль вывоза твердых бытовых отходов (время приезда спецавтотранспорта, наполнение мусорного контейнера, навал на площадке и тд), отслеживать движение транспорта, строительство крупных объектов и мостов, обеспечивать мониторинг лесных пожаров (такие проекты реализованы в Курганской области, Пермском крае и на Ямале), фиксировать незаконную вырубку леса (в Пермском крае наш проект отслеживает "черных лесорубов": фиксируется номерной знак и соотносится с разрешением на вырубку леса).

Как сообщил директор пермского филиала "Ростелеком" Петр Козловский, "Ростелеком" много лет успешно занимается реализацией крупных государственных проектов.

"В прошлом году мы установили интеллектуальную платформу видеонаблюдения. Она стала ядром проекта по созданию единой системы. Сейчас на платформу заведены видеопотоки с 670 камер региона, 552 из них смонтированы на пермских улицах, в миграционном и многофункциональных центрах, а также у автовокзала столицы Прикамья. Остальные устройства работают в семи городах Пермского края. Кроме создания безопасной и комфортной среды для горожан, в будущем оборудование позволит контролировать строительство объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение, вывоз мусора, уборку снега и другие хозяйственные процессы современного мегаполиса", - подчеркнул он.

Интеллектуальное видеонаблюдение уже доказало свою эффективность и практическую полезность в ряде регионов России. Эффективность системы видеонаблюдения зависит от количества камер и их месторасположения. Чем больше камер, тем больше территория, которую они охватывают. Важен и выбор места: перекрестки, дворы, подъезды. Рекомендуемая высота установки и угол обзора камер зависит от задач, которые они будут решать. Так же немаловажный параметр технические характеристики камер - разрешение, частота кадров, возможность работы днем ночью, в разных погодных условиях, динамический диапазон и многое другое.

Всего компания "Ростелеком" установила 370 тысяч камер видеонаблюдения в 17 регионах России. Устройства следят за безопасностью на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, а также в населенных пунктах Брянской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Тюменской областей, Пермского края, Приморского края, Республики Коми, Удмуртской республики, ХМАО и ЯНАО.

В регионах Уральского федерального округа больше всего камер установлено на Ямале - 1900, в Тюменской области - 1 700, в ХМАО - 769.