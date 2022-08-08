08 Августа 2022
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нижневартовск, город, новостройки, панорама города (2020) | Фото: Пресс-служба администрации Нижневартовска

Подготовка к зиме в Нижневартовске идет по графику. Общая готовность приближается к 70 процентам

Какая бы ни выдалась погода в августе - теплая или прохладная, но во всех городах страны это время, когда на первый план выходит готовность к зимнему периоду всей коммунальной инфраструктуры. Хотя готовиться к осенне-зимним холодам начинают, конечно, в самом начале лета.

нижневартовск, панорама, набережная, жилье(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Степень готовности ресурсоснабжающих и управляющих организаций Нижневартовска в администрации города на конец июля оценивали примерно на 70% выполнения от общего объема всех запланированных мероприятий. При этом, организации, задействованные в этом процессе, выполняют работы согласно плану, отставаний не зафиксировано.

Предзимние хлопоты включают в себя ремонт кровли и подъездов, устранение неровностей на внутриквартальных проездах и, конечно, проверку всех систем инженерных коммуникаций.

рабочие, бетон, подготовка к зиме(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Понятно, что проверки энергоснабжения, систем горячего водоснабжения, газоснабжения касаются жителей. В столице Самотлора стараются организовать работу так, чтобы ресурсоснабжающие предприятия минимизировали неудобства, связанные с отключением ресурсов при проведении работ по подготовке города к зимнему периоду. Например, технические мероприятия по реконструкции сетей проводят с переключением контура сетей, чтобы потребитель ощутил на себе только моменты переключения на альтернативную трассу, а не на весь период реконструкции сетей, который может достигать 1-2 месяца.

вентиль, жкх, гидравлические испытания(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Как сообщили Накануне.RU в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города, в рамках подготовки объектов теплоснабжения города Нижневартовска к работе в осенне-зимнем периоде летом филиалом АО «Горэлектросеть» «Управление теплоснабжения города Нижневартовск» поэтапно проведены гидравлические испытания тепловых сетей от котельных №1, 2, 3, 5, 8, 8Б. Всего было испытано более 300 км сетей. По результатам испытаний выявили 50 порывов на трубопроводах различного диаметра, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. Время отключения потребителей от горячего водоснабжения составило от 3 до 14 дней в зависимости от выявленных порывов на сети и сложности их устранения. Для обеспечения герметичности тепловых сетей специалисты филиала провели замену поврежденных участков трубопроводов.

Трубопровод(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Помимо гидравлических испытаний, с целью реализации инвестиционной программы, программы капитального ремонта продолжаются плановые работы по замене участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, профилактический ремонт оборудования, трубопроводов, газового и нефтяного хозяйства котельных города Нижневартовск.

Всего в этом году на подготовку города к зиме планируется направить более 690 млн рублей, этот объем финансирования предусмотрен за счет средств предприятий.

Важная особенность коммунального хозяйства города в том ,что в нем уже действуют концессионные соглашения. Потому часть работ по реконструкции сетей и их обновления лежит на плечах концессионеров. В 2022 году концессионерами запланирована в рамках инвестиционных и производственных программ произвести замену ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения протяженностью 6,3 км в том числе, тепловых сетей и горячего водоснабжения – 2,4 км; сетей водоснабжения и водоотведения – 3,9 км.

жкх, трубы, котельная(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В рамках исполнения инвестиционной программы концессионера в области теплоснабжения и горячего водоснабжения предусмотрены работы в том числе по модернизации центральных тепловых пунктов. Один из таких объектов в 2022 году планируется модернизировать в 14 микрорайоне города. ЦТП 14/1 обеспечивает теплом и горячей водой 15 жилых домов, школы №19 и №3, детский сад и кинотеатр «Мир». Для города и для предприятия очень важно, чтобы такие масштабные работы проходили для потребителей незаметно. Для этого компания – концессионер приобрела за счет собственных средств временный мобильный тепловой пункт, который позволяет обеспечить горячей водой всех потребителей в период ремонтных работ на ЦТП.

рабочий, жкх, подготовка к зиме(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

При этом, в Нижневартовске ищут и новые возможности изыскать средства для модернизации жилищно-коммунальный инфраструктуры города. Как сообщили Накануне.RU в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с начала 2022 года специалисты мэрии при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр по реализации национальных проектов инфраструктурного развития Югры» и общества с ограниченной отнесенностью «Нижневартовские коммунальные системы» вели системную и детальную проработку заявки в федеральные фонды. ООО «НКС» в мае 2022 года подготовлена и направлена заявка в Фонд национального благосостояния на получение займа на общую сумму более 530 млн рублей. Основное направление финансирование - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения суммарно за 2 года (2022-2023 гг.). В заявочном плане предполагаются работы на 36 объектах, еще 5 комплексов работ по модернизации канализационных очистных сооружений.

Это вопрос будущего, которое в городе надеются осуществить с помощью федеральных фондов. А вопрос текущей подготовки города к зиме накануне стал одним из ключевых во время аппаратного совещания, которое провел глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. На данный момент в жилом фонде управляющими компаниями выполнена половина из запланированных мероприятий.

дмитрий кощенко, нижневартовск(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Руководители ресурсоснабжающих предприятий сообщили, что к середине лета сети водоотведения города были готовы на 49%, водопроводы – на 50%, тепловые сети – на 65%. Как подчеркнул заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков, представители управляющих организаций и компаний, отвечающих за подачу воды и тепла в жилые дома, запланированные в рамках подготовки к отопительному сезону мероприятия выполнят в срок.

Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду также идет по графику. Главная цель – подготовить многоквартирный дом к отопительному периоду и исключить возможность влияния температурных факторов на надежность инженерного оборудования. Всего в план городских мероприятий включено 926 многоквартирных домов. На выполнение данных работ управляющими организациями города планируется потратить более 18 млн рублей.

котельная , жкх, теплоснабжение(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Понятно, что эти средства прежде всего формируются за счет оплаты жителями коммунальных услуг. Поэтому вопрос добросовестности плательщиков один из важнейших. В Нижневартовске мониторинг задолженности и уровня собираемости платежей показывает, что по состоянию
на 1 июля 2022 года задолженность за оказанные услуги в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения образована в объёме около 1 064 млн рублей, что на 12% выше аналогичного периода предыдущего года.

При этом, в администрации города отмечают, что собираемость платежей выросла на 4% и составляет 106,01%. Работа с неплательщиками за предоставленные коммунальные услуги ведется постоянно. Подано 8 345 судебных исков на сумму 343 млн рублей; принято 3 677 судебных дел к исполнению УФССП, сумма
к взысканию составляет 134 млн рублей; размер взысканной задолженности за отчетный период - 141 млн рублей. Взыскивать с должников оплату продолжают, а подготовка к зиме, тем не менее, на первом месте.

«Мы обслуживаем 240 домов, которые расположены как в микрорайонах города, так и в отдаленных поселках. Сформирован перечень работ в рамках подготовки к зиме. Среди обязательных мероприятий: утепление трубопроводов – 110 погонных метров, ремонт швов – 114 погонных метров, замена стекол, входных дверей и пружин, промывка сетей. Кроме того, среди дополнительных мероприятий – ремонт межпанельных стыков, до конца июля завершили ремонт кровель. Полностью завершены работы по замене деревянных окон на пластиковые в доме по адресу: проспект Победы, 23. Также восстанавливаем отмостки и тротуары, проводим ямочный ремонт внутриквартальных проездов», - рассказал директор МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ-3» Максим Коростелев.

трубы, жкх, благоустройство, нижневартовск(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«Ориентировочно к середине августа все мероприятия должны быть выполнены. Уже сформирован график работы межведомственной комиссии, которая оценит подготовку к отопительному сезону на объектах жилищно-коммунального хозяйства», - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

Глава Нижневартовска на аппаратном совещании поручил держать ситуацию по подготовке жилого фонда и жизненно важных для города объектов к зиме на особом контроле. Кроме того, Дмитрий Кощенко поручил проработать вопрос, связанный с ямочным ремонтом дорог, чтобы скорректировать график работ таким образом, чтобы подрядчики не оставляли подготовленные участки на длительный срок без внимания.

ямочный ремонт, дорожный ремонт, асфальт(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«Горожане справедливо делают замечания, когда вынуждены ехать по дорогам, подготовленным к ямочному ремонту, но фактически работы не проводятся. Необходимо выполнять работы в максимально сжатые сроки, чтобы не доставлять неудобств водителям», - подчеркнул глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Проверять готовность объектов ЖКХ в Нижневартовске будет специальная комиссия, в состав которой входят специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов, муниципального казенного учреждения города Нижневартовска управления гражданской и чрезвычайных ситуаций, члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно–коммунального хозяйства. Комиссия начнет свою работу 9 августа, а дальше будут инспектировать, согласно утвержденным графикам посещения объектов.

Нижневартовск(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Теги: подготовка к зиме, жилищно-коммунальное хозяйство, теплоснабжение, дмитрий кощенко, управляющие компании, концессионеры



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