Подготовка к зиме в Нижневартовске идет по графику. Общая готовность приближается к 70 процентам

Какая бы ни выдалась погода в августе - теплая или прохладная, но во всех городах страны это время, когда на первый план выходит готовность к зимнему периоду всей коммунальной инфраструктуры. Хотя готовиться к осенне-зимним холодам начинают, конечно, в самом начале лета.

Степень готовности ресурсоснабжающих и управляющих организаций Нижневартовска в администрации города на конец июля оценивали примерно на 70% выполнения от общего объема всех запланированных мероприятий. При этом, организации, задействованные в этом процессе, выполняют работы согласно плану, отставаний не зафиксировано.

Предзимние хлопоты включают в себя ремонт кровли и подъездов, устранение неровностей на внутриквартальных проездах и, конечно, проверку всех систем инженерных коммуникаций.

Понятно, что проверки энергоснабжения, систем горячего водоснабжения, газоснабжения касаются жителей. В столице Самотлора стараются организовать работу так, чтобы ресурсоснабжающие предприятия минимизировали неудобства, связанные с отключением ресурсов при проведении работ по подготовке города к зимнему периоду. Например, технические мероприятия по реконструкции сетей проводят с переключением контура сетей, чтобы потребитель ощутил на себе только моменты переключения на альтернативную трассу, а не на весь период реконструкции сетей, который может достигать 1-2 месяца.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города, в рамках подготовки объектов теплоснабжения города Нижневартовска к работе в осенне-зимнем периоде летом филиалом АО «Горэлектросеть» «Управление теплоснабжения города Нижневартовск» поэтапно проведены гидравлические испытания тепловых сетей от котельных №1, 2, 3, 5, 8, 8Б. Всего было испытано более 300 км сетей. По результатам испытаний выявили 50 порывов на трубопроводах различного диаметра, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. Время отключения потребителей от горячего водоснабжения составило от 3 до 14 дней в зависимости от выявленных порывов на сети и сложности их устранения. Для обеспечения герметичности тепловых сетей специалисты филиала провели замену поврежденных участков трубопроводов.

Помимо гидравлических испытаний, с целью реализации инвестиционной программы, программы капитального ремонта продолжаются плановые работы по замене участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, профилактический ремонт оборудования, трубопроводов, газового и нефтяного хозяйства котельных города Нижневартовск.

Всего в этом году на подготовку города к зиме планируется направить более 690 млн рублей, этот объем финансирования предусмотрен за счет средств предприятий.

Важная особенность коммунального хозяйства города в том ,что в нем уже действуют концессионные соглашения. Потому часть работ по реконструкции сетей и их обновления лежит на плечах концессионеров. В 2022 году концессионерами запланирована в рамках инвестиционных и производственных программ произвести замену ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения протяженностью 6,3 км в том числе, тепловых сетей и горячего водоснабжения – 2,4 км; сетей водоснабжения и водоотведения – 3,9 км.

В рамках исполнения инвестиционной программы концессионера в области теплоснабжения и горячего водоснабжения предусмотрены работы в том числе по модернизации центральных тепловых пунктов. Один из таких объектов в 2022 году планируется модернизировать в 14 микрорайоне города. ЦТП 14/1 обеспечивает теплом и горячей водой 15 жилых домов, школы №19 и №3, детский сад и кинотеатр «Мир». Для города и для предприятия очень важно, чтобы такие масштабные работы проходили для потребителей незаметно. Для этого компания – концессионер приобрела за счет собственных средств временный мобильный тепловой пункт, который позволяет обеспечить горячей водой всех потребителей в период ремонтных работ на ЦТП.

При этом, в Нижневартовске ищут и новые возможности изыскать средства для модернизации жилищно-коммунальный инфраструктуры города. Как сообщили Накануне.RU в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с начала 2022 года специалисты мэрии при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр по реализации национальных проектов инфраструктурного развития Югры» и общества с ограниченной отнесенностью «Нижневартовские коммунальные системы» вели системную и детальную проработку заявки в федеральные фонды. ООО «НКС» в мае 2022 года подготовлена и направлена заявка в Фонд национального благосостояния на получение займа на общую сумму более 530 млн рублей. Основное направление финансирование - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения суммарно за 2 года (2022-2023 гг.). В заявочном плане предполагаются работы на 36 объектах, еще 5 комплексов работ по модернизации канализационных очистных сооружений.

Это вопрос будущего, которое в городе надеются осуществить с помощью федеральных фондов. А вопрос текущей подготовки города к зиме накануне стал одним из ключевых во время аппаратного совещания, которое провел глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. На данный момент в жилом фонде управляющими компаниями выполнена половина из запланированных мероприятий.

Руководители ресурсоснабжающих предприятий сообщили, что к середине лета сети водоотведения города были готовы на 49%, водопроводы – на 50%, тепловые сети – на 65%. Как подчеркнул заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков, представители управляющих организаций и компаний, отвечающих за подачу воды и тепла в жилые дома, запланированные в рамках подготовки к отопительному сезону мероприятия выполнят в срок.

Подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду также идет по графику. Главная цель – подготовить многоквартирный дом к отопительному периоду и исключить возможность влияния температурных факторов на надежность инженерного оборудования. Всего в план городских мероприятий включено 926 многоквартирных домов. На выполнение данных работ управляющими организациями города планируется потратить более 18 млн рублей.

Понятно, что эти средства прежде всего формируются за счет оплаты жителями коммунальных услуг. Поэтому вопрос добросовестности плательщиков один из важнейших. В Нижневартовске мониторинг задолженности и уровня собираемости платежей показывает, что по состоянию

на 1 июля 2022 года задолженность за оказанные услуги в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения образована в объёме около 1 064 млн рублей, что на 12% выше аналогичного периода предыдущего года.

При этом, в администрации города отмечают, что собираемость платежей выросла на 4% и составляет 106,01%. Работа с неплательщиками за предоставленные коммунальные услуги ведется постоянно. Подано 8 345 судебных исков на сумму 343 млн рублей; принято 3 677 судебных дел к исполнению УФССП, сумма

к взысканию составляет 134 млн рублей; размер взысканной задолженности за отчетный период - 141 млн рублей. Взыскивать с должников оплату продолжают, а подготовка к зиме, тем не менее, на первом месте.

«Мы обслуживаем 240 домов, которые расположены как в микрорайонах города, так и в отдаленных поселках. Сформирован перечень работ в рамках подготовки к зиме. Среди обязательных мероприятий: утепление трубопроводов – 110 погонных метров, ремонт швов – 114 погонных метров, замена стекол, входных дверей и пружин, промывка сетей. Кроме того, среди дополнительных мероприятий – ремонт межпанельных стыков, до конца июля завершили ремонт кровель. Полностью завершены работы по замене деревянных окон на пластиковые в доме по адресу: проспект Победы, 23. Также восстанавливаем отмостки и тротуары, проводим ямочный ремонт внутриквартальных проездов», - рассказал директор МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ-3» Максим Коростелев.

«Ориентировочно к середине августа все мероприятия должны быть выполнены. Уже сформирован график работы межведомственной комиссии, которая оценит подготовку к отопительному сезону на объектах жилищно-коммунального хозяйства», - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

Глава Нижневартовска на аппаратном совещании поручил держать ситуацию по подготовке жилого фонда и жизненно важных для города объектов к зиме на особом контроле. Кроме того, Дмитрий Кощенко поручил проработать вопрос, связанный с ямочным ремонтом дорог, чтобы скорректировать график работ таким образом, чтобы подрядчики не оставляли подготовленные участки на длительный срок без внимания.

«Горожане справедливо делают замечания, когда вынуждены ехать по дорогам, подготовленным к ямочному ремонту, но фактически работы не проводятся. Необходимо выполнять работы в максимально сжатые сроки, чтобы не доставлять неудобств водителям», - подчеркнул глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Проверять готовность объектов ЖКХ в Нижневартовске будет специальная комиссия, в состав которой входят специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов, муниципального казенного учреждения города Нижневартовска управления гражданской и чрезвычайных ситуаций, члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно–коммунального хозяйства. Комиссия начнет свою работу 9 августа, а дальше будут инспектировать, согласно утвержденным графикам посещения объектов.