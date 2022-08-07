Одного из троих пропавших в ливневой канализации рабочих удалось обнаружить. Он умер

Один из пропавших в Москве рабочих найден мертвым. Напомним, троих рабочих унесло потоком воды после ливня по дождевому коллектору.

Telegram-канал Московские новости передает, что погибшего нашли в районе Марьинского парка. Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований об охране труда и о технике безопасности.

Пропавшим мужчинам было 20, 21 и 23 года, уточняет Mash.

Ранее сообщалось, что ведутся поиски троих рабочих. Бригада из 13 человек прочищала водосток, когда уровень воды резко вырос из-за грозы. Шестеро сами смогли выбраться из колодца, четверых удалось спасти, а троих продолжают искать. На поиски выслали катер, чтобы проверить Москву-реку.