07 Августа 2022
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Политика В России Москва
(2022) | Фото: Telegram-канал Московские новости

Потоком воды после дождя в Москве несколько рабочих смыло в канализацию и унесло в Москву-реку

В Москве рабочих смыло в ливневый колодец после дождя - двоих или троих унесло по коллектору в сторону Москвы-реки.

В люк смыло четверых работников, двоих удалось извлечь, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах. По предварительной информации, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе.

Mash уточняет, что ведутся поиски троих рабочих - спасатели продолжают обследовать трубы в гидрокостюмах. По данным канала, бригада чистила водосток, когда из-за дождя поднялся уровень воды и трое мужчин не смогли выбраться на поверхность.

На поиски выслали катер, чтобы проверить Москву-реку.

Telegram-канал Московские новости сообщает, что рабочих было 13. Шестеро сами смогли выбраться из колодца, четверых удалось спасти а троих продолжают искать.

Теги: дождь, потоп, ливневая канализация



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