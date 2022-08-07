Потоком воды после дождя в Москве несколько рабочих смыло в канализацию и унесло в Москву-реку

В Москве рабочих смыло в ливневый колодец после дождя - двоих или троих унесло по коллектору в сторону Москвы-реки.

В люк смыло четверых работников, двоих удалось извлечь, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах. По предварительной информации, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе.

Mash уточняет, что ведутся поиски троих рабочих - спасатели продолжают обследовать трубы в гидрокостюмах. По данным канала, бригада чистила водосток, когда из-за дождя поднялся уровень воды и трое мужчин не смогли выбраться на поверхность.

На поиски выслали катер, чтобы проверить Москву-реку.

Telegram-канал Московские новости сообщает, что рабочих было 13. Шестеро сами смогли выбраться из колодца, четверых удалось спасти а троих продолжают искать.