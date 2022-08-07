Средневековые рыцари сошлись в поединках на мечах на фестивале исторической реконструкции "На Хохловских Холмах"

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в шестой раз собрал на своих просторах любителей культуры Средневековья. В рамках ежегодного фестиваля "На Хохловских холмах" гости и жители Прикамья смогли увидеть бои мечами и алебардами, стрельбу из лука, а также попробовать себя в разных ремеслах на мастер-классах. Мероприятие проходило 6 и 7 июля при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Как сообщил Накануне.RU организатор фестиваля, руководитель клуба исторической реконструкции "Уральские белки" Николай Бурцов, участниками фестиваля стали реконструкторы - люди, которые воссоздают средневековые костюмы, доспехи, быт тех времен, а также на те, кто занимается историческим средневековым боем (ИСБ). Во время фестиваля они проводили рыцарский турнир на специальной арене - ристалище. Всего, по словам Бурцова, участие в фестивале приняли порядка 150-160 человек из самых разных уголков России: "самые восточные" прибыли из Красноярска, "самые западные" - из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также среди гостей Прикамья - жители Кирова, Екатеринбурга и Удмуртии.

"В Удмуртии паралельно проходит свой фестиваль. Но, все равно, некоторые участники приехали к нам, что особенно приятно. Турнир проходит в шестой раз. Ежегодно география и количество участников расширяется. Фишкой этого турнира стало то, что появились женские номинации. В прошлые годы у нас на ристалище сражались только мужчины. В этом году и женщины и мужчины сражаются. Исторический средневековый бой - это, прежде всего спорт. С регламентом, режимом, тренировками. Те же самые спортивные переживания. Есть судьи, техническая комиссия, которая допускает до турнира. Гофмаршал, который принимает решение о победе того или иного бойца на основании количества очков, полученных во время боя. ИСБ пытается стать официальным видом спорта. Для этого надо сделать много: чтобы спортсмены были в одинаковых условиях, провести большое количество официальных турниров по регламенту федеральной службы", - отметил Бурцов.

Всего за два дня турнира было разыграно 12 комплектов медалей. Первые шесть комплектов - за одиночные бои, пять мужских комплектов и один женский. На другой день, 7 июля, состоялись уже массовые бои по схеме: пять на пять, два на два, три на три - мужские и женские номинации.

Костюмы, в которых дрались спортсмены очень условны: на одной площадке можно было встретить рыцарей разных эпох: кавалеры XI-XII веков могли состязаться с воинами из XV-XVI столетья. Сами костюмы не полноценные доспехи, а их элементы: шлемы, кирасы. Стоимость защиты начинается от 100 тысяч рублей, а верхнего предела нет. Вес даже такой упрощенной кольчуги внушительный. По словам участников боя вес доспехов может достигать 35 килограммов.

Но самым сложным испытанием, по мнению самих рыцарей, стала невыносимая жара - 6 и 7 августа температура достигала 30 градусов тепла.

"Я родом из ЮАР, но живу в Санкт-Петербурге. ИСБ занимаюсь чуть больше года. Приехал на профессиональный бой и на командные бои. На мне костюмы рыцаря Западной Европы XV века. Делал его не сам, в нашем движении много кузнецов, мы заказываем костюмы у разных мастеров. Бои проходят по настоящему, не в игровой форме. Вес доспехов может достигать 30 - 35 килограммов, но к их весу привыкаешь, поскольку мы достаточно часто тренируемся и становится уже не так тяжело. Самое сложное - жара", - поделился мнением участник Высшей школы исторического средневекового боя города Санкт Петербург Франко Страйдом.

Он сообщил, что занимается историческим средневековым боем, потому что "это очень весело".

"Где еще можно бить людей мечами и щитами?" - со смехом поинтересовался спортсмен. На вопрос - травмоопасен ли этот спорт, петербургский рыцарь из ЮАР отвечает утвердительно, но замечает, что в последнее время травм стало меньше: были улучшены доспехи, изменены правила.

Без травм не обошлось и на рыцарском турнире в Хохловке. По словам сотрудника "скорой", дежурившей рядом с ристалищем, в первую половину дня 6 июля за помощью обратились трое-четверо спортсменов.

Не успел корреспондент Накануне.RU договорить с врачом "скорой помощи", как ведущий боя объявил, что боец на арене получил травму: лицо рыцаря оказалось почти полностью залито кровью (как позднее пояснили другие участники турнира, причиной травмы спортсмена, якобы стал его собственный шлем, изготовленный не лучшим образом - во время удара, конструкция сместилась и поцарапала рыцарю лицо).

После получения первой медицинской помощи рыцарь принял решение возобновить поединок, однако после нескольких ударов судья объявил о досрочном завершении и присудил победу сопернику травмированного рыцаря.

Впрочем, сами спортсмены, к подобным инцидентам относятся философски: ранения их не пугают. Они отмечают, что во время бокса или других видов спорта также случаются травмы, а потому готовы и дальше участвовать в подобных турнирах. При этом, надеть кольчугу и взять в руки меч может не каждый - детям в таких состязаниях участвовать нельзя. Представитель Высшей школы исторического средневекового боя Санкт Петербурга сообщил,что официально принимать участие в боях в доспехах разрешено с 18 лет.

"Большая ответственность надевать доспехи на несовершеннолетних. Впрочем, еть регионы, где несовершеннолетних ребят уже одевают в доспехи. Но это связано с местными особенностями", - поделился эксперт.

Он отметил, что школы средневекового боя открыты по всей России, так, в Тюмени - их больше 40. Самые сильные школы по количеству поставленных в строй новичков - в Санкт-Петербурге. Москва лидирует по качеству подготовки - есть хорошая база, свой зал. Также сильны школы Краснодара, Старого Оскола.

Помимо боев на фестивале в Хохловке работали другие площадки - порядка 20 разных точек с различными мастер-классами. Посетители смогли заняться росписью, плетением, ткачеством, изготовлением украшений, резьбой по дереву, изготовлением кольчуги.

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова отметила, что площадка музея пользуется спросом у жителей и гостей региона. В выходные дни Хохловка принимает от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. В фестиваль - от 2,5 - 3 тыс. до 10 - 12 тыс.человек.

"Каждый фестиваль в Хохловке значимое событие. Мы от года к году стремимся разнообразить программ, ставим себе задачи и смотрим, насколько музейная команда с точки зрения взаимоплеча менеджмента сработала лучше, чем прошлый фестиваль. Для меня это два показателя - насколько востребована программа фестиваля с точки зрения посетителей и после каждого фестиваля мы делаем разбор полетов, что удалось, от чего следует отказаться на следующий год. Неважно какой это фестиваль: исторической реконструкции, как сейчас, масленица или экологический фестиваль. Для нас это праздник, проверка себя на прочность и хочется видеть реакцию посетителей", - подчеркнула директор музея.