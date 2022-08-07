08 Августа 2022
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Исторический средневековый бой в рамках фестиваля &quot;На Хохловских холмах&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Средневековые рыцари сошлись в поединках на мечах на фестивале исторической реконструкции "На Хохловских Холмах"

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в шестой раз собрал на своих просторах любителей культуры Средневековья. В рамках ежегодного фестиваля "На Хохловских холмах" гости и жители Прикамья смогли увидеть бои мечами и алебардами, стрельбу из лука, а также попробовать себя в разных ремеслах на мастер-классах. Мероприятие проходило 6 и 7 июля при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Как сообщил Накануне.RU организатор фестиваля, руководитель клуба исторической реконструкции "Уральские белки" Николай Бурцов, участниками фестиваля стали реконструкторы - люди, которые воссоздают средневековые костюмы, доспехи, быт тех времен, а также на те, кто занимается историческим средневековым боем (ИСБ). Во время фестиваля они проводили рыцарский турнир на специальной арене - ристалище. Всего, по словам Бурцова, участие в фестивале приняли порядка 150-160 человек из самых разных уголков России: "самые восточные" прибыли из Красноярска, "самые западные" - из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также среди гостей Прикамья - жители Кирова, Екатеринбурга и Удмуртии.

"В Удмуртии паралельно проходит свой фестиваль. Но, все равно, некоторые участники приехали к нам, что особенно приятно. Турнир проходит в шестой раз. Ежегодно география и количество участников расширяется. Фишкой этого турнира стало то, что появились женские номинации. В прошлые годы у нас на ристалище сражались только мужчины. В этом году и женщины и мужчины сражаются. Исторический средневековый бой - это, прежде всего спорт. С регламентом, режимом, тренировками. Те же самые спортивные переживания. Есть судьи, техническая комиссия, которая допускает до турнира. Гофмаршал, который принимает решение о победе того или иного бойца на основании количества очков, полученных во время боя. ИСБ пытается стать официальным видом спорта. Для этого надо сделать много: чтобы спортсмены были в одинаковых условиях, провести большое количество официальных турниров по регламенту федеральной службы", - отметил Бурцов.

Исторический средневековый бой в рамках фестиваля "На Хохловских холмах"(2022)|Фото: Накануне.RU

Исторический средневековый бой в рамках фестиваля "На Хохловских холмах"(2022)|Фото: Накануне.RU

Всего за два дня турнира было разыграно 12 комплектов медалей. Первые шесть комплектов - за одиночные бои, пять мужских комплектов и один женский. На другой день, 7 июля, состоялись уже массовые бои по схеме: пять на пять, два на два, три на три - мужские и женские номинации.

Костюмы, в которых дрались спортсмены очень условны: на одной площадке можно было встретить рыцарей разных эпох: кавалеры XI-XII веков могли состязаться с воинами из XV-XVI столетья. Сами костюмы не полноценные доспехи, а их элементы: шлемы, кирасы. Стоимость защиты начинается от 100 тысяч рублей, а верхнего предела нет. Вес даже такой упрощенной кольчуги внушительный. По словам участников боя вес доспехов может достигать 35 килограммов.

Но самым сложным испытанием, по мнению самих рыцарей, стала невыносимая жара - 6 и 7 августа температура достигала 30 градусов тепла.

"Я родом из ЮАР, но живу в Санкт-Петербурге. ИСБ занимаюсь чуть больше года. Приехал на профессиональный бой и на командные бои. На мне костюмы рыцаря Западной Европы XV века. Делал его не сам, в нашем движении много кузнецов, мы заказываем костюмы у разных мастеров. Бои проходят по настоящему, не в игровой форме. Вес доспехов может достигать 30 - 35 килограммов, но к их весу привыкаешь, поскольку мы достаточно часто тренируемся и становится уже не так тяжело. Самое сложное - жара", - поделился мнением участник Высшей школы исторического средневекового боя города Санкт Петербург Франко Страйдом.

Участник Исторического средневекового боя Франко Страйдом(2022)|Фото: Накануне.RU

Он сообщил, что занимается историческим средневековым боем, потому что "это очень весело".

"Где еще можно бить людей мечами и щитами?" - со смехом поинтересовался спортсмен. На вопрос - травмоопасен ли этот спорт, петербургский рыцарь из ЮАР отвечает утвердительно, но замечает, что в последнее время травм стало меньше: были улучшены доспехи, изменены правила.

Без травм не обошлось и на рыцарском турнире в Хохловке. По словам сотрудника "скорой", дежурившей рядом с ристалищем, в первую половину дня 6 июля за помощью обратились трое-четверо спортсменов.

Не успел корреспондент Накануне.RU договорить с врачом "скорой помощи", как ведущий боя объявил, что боец на арене получил травму: лицо рыцаря оказалось почти полностью залито кровью (как позднее пояснили другие участники турнира, причиной травмы спортсмена, якобы стал его собственный шлем, изготовленный не лучшим образом - во время удара, конструкция сместилась и поцарапала рыцарю лицо).

Исторический средневековый бой в рамках фестиваля "На Хохловских холмах"(2022)|Фото: Накануне.RU

После получения первой медицинской помощи рыцарь принял решение возобновить поединок, однако после нескольких ударов судья объявил о досрочном завершении и присудил победу сопернику травмированного рыцаря.

Впрочем, сами спортсмены, к подобным инцидентам относятся философски: ранения их не пугают. Они отмечают, что во время бокса или других видов спорта также случаются травмы, а потому готовы и дальше участвовать в подобных турнирах. При этом, надеть кольчугу и взять в руки меч может не каждый - детям в таких состязаниях участвовать нельзя. Представитель Высшей школы исторического средневекового боя Санкт Петербурга сообщил,что официально принимать участие в боях в доспехах разрешено с 18 лет.

"Большая ответственность надевать доспехи на несовершеннолетних. Впрочем, еть регионы, где несовершеннолетних ребят уже одевают в доспехи. Но это связано с местными особенностями", - поделился эксперт.

Он отметил, что школы средневекового боя открыты по всей России, так, в Тюмени - их больше 40. Самые сильные школы по количеству поставленных в строй новичков - в Санкт-Петербурге. Москва лидирует по качеству подготовки - есть хорошая база, свой зал. Также сильны школы Краснодара, Старого Оскола.

Помимо боев на фестивале в Хохловке работали другие площадки - порядка 20 разных точек с различными мастер-классами. Посетители смогли заняться росписью, плетением, ткачеством, изготовлением украшений, резьбой по дереву, изготовлением кольчуги.

Исторический средневековый бой, ИСБ, На Хохловских холмах(2022)|Фото: Накануне.RU

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова отметила, что площадка музея пользуется спросом у жителей и гостей региона. В выходные дни Хохловка принимает от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. В фестиваль - от 2,5 - 3 тыс. до 10 - 12 тыс.человек.

"Каждый фестиваль в Хохловке значимое событие. Мы от года к году стремимся разнообразить программ, ставим себе задачи и смотрим, насколько музейная команда с точки зрения взаимоплеча менеджмента сработала лучше, чем прошлый фестиваль. Для меня это два показателя - насколько востребована программа фестиваля с точки зрения посетителей и после каждого фестиваля мы делаем разбор полетов, что удалось, от чего следует отказаться на следующий год. Неважно какой это фестиваль: исторической реконструкции, как сейчас, масленица или экологический фестиваль. Для нас это праздник, проверка себя на прочность и хочется видеть реакцию посетителей", - подчеркнула директор музея.

Теги: Архитектурно-этнографический музей, Хохловка, Исторический средневековый бой, ИСБ, На Хохловских холмах, фестиваль исторической реконструкции



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