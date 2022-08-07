07 Августа 2022
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Спорт Свердловская область
(2022) | Фото: пресс-служба УГМК

Более 200 спортсменов УГМК приняли участие в марафоне "Европа–Азия"

В традиционном марафоне "Европа–Азия" в этом году приняло участие более 200 спортсменов – работников УГМК. На старт вышли любители бега из управляющей компании и 20 организаций и предприятий компании из Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, Башкирии, Кузбасса и Томска. 
Бегуны УГМК помимо традиционного стартового набора – футболка, номер и чип хронометража – получили еще ярко-оранжевые банданы с символикой компании и сразу стали заметны в общей массе участников. 

Уральская горно-металлургическая компания в 2022 году стала титульным спонсором главного марафона Екатеринбурга. Кроме того, УГМК обеспечила возможность участия в забегах 30 спортсменам с ограниченными возможностями, занимающимся в Центре адаптивного спорта "Родник". 
"Уральская горно-металлургическая компания всегда поддерживала массовый, любительский спорт и в целом здоровый образ жизни, – отметил заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов. – Марафон "УГМК. Европа–Азия" – значимое спортивное событие, и сегодня в нем участвуют на разных дистанциях под нашим флагом почти 250 человек, представляющих предприятия компании из 12 регионов и городов России – мужчины и женщины, люди самых разных возрастных категорий – и взрослые, и  дети, имеющие за плечами опыт профессионального спорта и просто любители бега. Марафон "Европа–Азия" объединил всех". 

(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Среди предложенных организаторами дистанций: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и так называемый детский забег – 800 м. 
Старт серии забегов марафона начался в 9 утра от Драмтеатра. Маршрут прошел по историческому центру и улицам Екатеринбурга, затем по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, где на 344 км, собственно, и установлен обелиск, символизирующий границу Европы и Азии. 

Среди представителей УГМК оказалось 12 участников самой длинной дистанции – 42,2 км, из них две женщины. Как рассказала ведущий инженер-экономист инженерно-производственного управления АО "Уралэлектромедь" Алсу Ежова, занятия различными видами спорта вдохновляют ее на решение задач: "Я поняла, что легкая атлетика дает мне возможность почувствовать себя свободной, отвлечься от трудовых будней и побыть наедине с собой. В прошлом году попробовала свои силы в соревнованиях – пробежала полумарафон (21 км), который был организован в Казани. После финиша загорелась спортивным азартом и решила для себя преодолеть дистанцию 42 км. Очень рада, что моя мечта осуществилась в Екатеринбурге – в составе легкоатлетов УГМК я стала участником марафона "Европа-Азия-2022". Наша команда одна из сильнейших. Надеюсь, что мы выступим достойно". 

(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Юрий Буньков, сотрудник ОАО "УГМК", тоже заявившийся на 42,2 км, начал заниматься бегом и лыжами семь лет назад исключительно "для себя". Впервые попробовал испытать предел своих сил в этом же марафоне в 2016 году. "Тогда я был готов гораздо хуже, чем сейчас, так как занимался бегом всего год, и дистанцию прошел очень тяжело. Понял, что надо больше тренироваться, и сегодня могу с уверенностью сказать, что выхожу на старт в лучшей форме, – говорит он. – Вообще считаю, что для участия в таких соревнованиях совсем не обязательно иметь спортивный бэкграунд с детства. Безусловно, с профессионалами мне не сравниться, но ведь и большинство участников таких массовых забегов – это такие же любители, как и я, которым просто интересно преодолеть такую дистанцию". 

(2022)|Фото: пресс-служба УГМК


Всего, по данным организаторов, в этом году в марафоне "УГМК. Европа–Азия" приняли участие порядка пяти с половиной тысяч легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России.

Теги: угмк, марафон европа-азия



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