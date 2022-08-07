07 Августа 2022
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Происшествия Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Украинские войска ночью бомбили Запорожскую АЭС

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы, передает РИА Новости.

В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров.

Теги: запорожская аэс, хранилище топлива, работающий реактор



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