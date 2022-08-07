Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации

Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Кроме него на этот пост претендовал украинец Андрей Баришполец. Дворкович возглавляет FIDE с 3 октября 2018 года.

Выборы главы FIDE прошли в воскресенье в индийском городе Ченнаи в рамках конгресса федерации. Дворкович набрал 157 голосов против 16.

Индиец Вишванатан Ананд стал новым заместителем главы организации, сообщает Интерфакс.

Свою кандидатуру Дворкович выдвинул 12 мая.

Напомним, что в этом году Дворкович во главе ФИДЕ выступил за отстранение российских и белорусских шахматистов от выступлений под флагами их стран, а также против проведения в России шахматной олимпиады летом этого года. В качестве главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дал комментарий американскому правозащитному журналу Mother Jones, в котором высказался против военной операции РФ на Украине, высказал поддержку украинским шахматистам. "Единая Россия" призвала уволить Дворковича со всех высоких постов. Кремль оставил это предложение без комментариев, однако вскоре чиновник покинул пост главы фонда "Сколково" и президентский совет по науке и образованию.

Также на счету Дворковича дисквалификация российского гроссмейстера Сергея Карякина, выступившего в поддержку спецоперации. Шахматист признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE и наказан всемирным запретом на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любом шахматном соревновании с рейтингом FIDE, вступающим в силу с даты этого решения, 21 марта 2022 г.