На шахте в Воркуте пострадали 12 рабочих

12 рабочих пострадали на предприятии Воркутауголь из-за экстренной остановки людской клети - транспортной кабины, поднимающей шахтеров на поверхность.

Как сообщает пресс-служба Воркутауголь, инцидент произошел на шахте "Воркутинская". В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой.



В причине произошедшего сейчас разбираются специалисты. В настоящее время все работники шахты "Воркутинская" выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.