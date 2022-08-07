07 Августа 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
(2003) | Фото

На шахте в Воркуте пострадали 12 рабочих

12 рабочих пострадали на предприятии Воркутауголь из-за экстренной остановки людской клети - транспортной кабины, поднимающей шахтеров на поверхность.

Как сообщает пресс-служба Воркутауголь, инцидент произошел на шахте "Воркутинская". В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой.

В причине произошедшего сейчас разбираются специалисты. В настоящее время все работники шахты "Воркутинская" выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.

Теги: воркутауголь, рабочие, людская клеть



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