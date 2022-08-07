Лесные пожары в Югре подошли к двум населенным пунктам

Огонь лесных пожаров в Югре почти добрался до двух городов — Советского и Югорска, сообщает Mash. В этих населенных пунктах наблюдается сильное задымление.

По данным МЧС, сегодня рано утром с подмосковного аэродрома Жуковский в город Нягань вылетел самолет Ил-76 МЧС России, который оборудован выливным авиационным прибором. По прибытию воздушное судно сразу же подключится к защите населенных пунктов от природных пожаров, на борту судна – 42 тонны воды.

"Применение противопожарного танкера Ил-76 совместно с самолетом-амфибией Бе-200, прибывшим накануне из Красноярска, значительно повышает эффективность борьбы с лесными пожарами. Такой сброс воды самолетом ИЛ-76 позволяет сбить верховой пожар и уменьшить крупные очаги. Вслед за ним Бе-200 осуществляют локализацию пожаров, не позволяя им разгореться вновь и набрать силу", - говорят в МЧС.

Накануне Бе-200 выполнил 8 сбросов воды общим объёмом около 72 тонн, ему удалось притушить кромку пожара. Одновременно с этим на тушении лесных пожаров задействовано 23 воздушных судна. Они работают совместно с наземной группировкой сил и средств МЧС России, специалистов Авиалесоохраны, окружного Департамента недропользования и природных ресурсов, Департамента лесного хозяйства, старост, патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп.

Всего к ликвидации природных пожаров в Югре привлечено почти 1,4 тыс. человек и более 40 ед. техники.