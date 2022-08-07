07 Августа 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: www.sibneft.ru

Трое погибли, шестеро пострадали при переворачивании лодки на Ямале

На Ямале перевернулась моторная лодка, на которой находились девять человек. Три пассажира, включая двухгодовалую девочку, погибли. Еще шестеро, в том силе трое детей, пострадали и были спасены.

Инцидент произошел на территории Гыданской тундры: лодка вышла с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы по реке Яра-Яха.

Как сообщает пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По данному факту следственным отделом по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Telegram-канал 112 сообщает подробности происшествия. По данным канала, почти все пассажиры лодки относятся к одной семье Евай. Погибли, предположительно, отец семейства и младшая дочь, среди пострадавших мать, трое сыновей и родственник. Также на лодке находились двое людей с другими фамилиями, один из них погиб.

Предварительно, причиной опрокидывания стали плохие погодные условия и перегруз.

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