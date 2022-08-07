Чубайса выписали

Бывшего российского политика Анатолия Чубайса выписали из больницы в итальянской Сардинии. Коммерсант сообщает, что состояние здоровья экс-спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития улучшилось. Сейчас он направляется во Франкфурт-на-Майне, где пройдет реабилитацию.

Врачи клиники города Ольбия на Сардинии полагают, что Чубайс перенес синдром Гийена-Барре. Результатов токсикологического анализа Чубайса пока нет.

Синдром Гийена-Барре – достаточное редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать собственные периферические нервы (отсюда проблемы с конечностями). Чаще встречается у взрослых людей и у мужчин. Синдром может проявляться по-разному: онемение или паралич. ВОЗ сообщала, что "большинство полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома".

О госпитализации Чубайса стало известно 31 июля. Сообщалось, что у экс-главы Роснано плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, частичный паралич лица.

Высказывались предположения о его отравлении.

Чубайс с супругой покинули Россию после 24 февраля этого года. Также бывший чиновник покинул все посты, которые занимал до последнего времени в России, в том числе должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.