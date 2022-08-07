Четыре корабля с маслом и кукурузой вышли из украинских портов в сторону Стамбула

Из украинских портов по направлению к Турции вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией. Речь идет о кораблях "Мустафа Некати", везущем в Италию шесть тысяч тонн подсолнечного масла, Star Helena, которое доставит в Китай 45 тысяч тонн семян подсолнечника, Glory, направляющемся в Стамбул с 66 тысячами тонн кукурузы, и Riva Wind, которое прибудет в Искендерун c 44 тысячами тонн кукурузы.

"Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", — говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции.

Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.

Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы утром 1 августа и вечером следующего дня прибыло в Стамбул. Об этом сообщает РИА Новости