Задержанная в Косово российская журналистка вышла на связь
Журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, задержанную накануне в Косово, отпустили. По ее словам, ей угрожали пересылкой на Украину или обменом на американцев.
Асламова вышла на связь с редакцией своей газеты и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе, куда она самостоятельно добралась на автобусе к четырем утра.
Журналистка находится на связи с посольством России в Сербии, сообщает КП.
Напомним, российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже. Специальный корреспондент Дарья была в Сербии по заданию редакции, журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.