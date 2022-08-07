07 Августа 2022
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Общество В России За рубежом
граффити, Косово, Белград (2019) | Фото: Накануне.RU

Задержанная в Косово российская журналистка вышла на связь

Журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову, задержанную накануне в Косово, отпустили. По ее словам, ей угрожали пересылкой на Украину или обменом на американцев.

Асламова вышла на связь с редакцией своей газеты и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе, куда она самостоятельно добралась на автобусе к четырем утра.

Журналистка находится на связи с посольством России в Сербии, сообщает КП.

Напомним, российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже. Специальный корреспондент Дарья была в Сербии по заданию редакции, журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

Теги: косово, дарья асламова, задержание



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