07 Августа 2022
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Флаг Кубы (2022) | Фото: Reuters / Maria Alejandra Cardona

При пожаре в портовом нефтехранилище на Кубе пострадал министр энергетики и еще 120 человек

При пожаре в портовом нефтехранилище на Кубе пострадал 121 человек. Об этом сообщает кубинское правительство в Twitter. 

36 пострадавших остаются в больнице. Пятеро из них — в критическом состоянии, трое — в тяжелом. Среди пострадавших — министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Николас Арронте Крус, сообщает Коммерсант.

Пожар в одном из резервуаров нефтехранилища на 25 тыс. кубометров произошел рано утром 6 августа. Огонь перекинулся на другой резервуар, произошла серия взрывов. Причиной пожара назывался удар молнии. Тушение продолжается до сих пор. Больше тысячи жителей были эвакуированы.

Теги: пожар, нефтехранилище, министр



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