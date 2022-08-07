07 Августа 2022
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Политика
операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово, 28 мая 2019 года (2019) | Фото: AP Photo / Visar Kryeziu

В Косово российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже

В Косово российскую журналистку задержали по подозрению в шпионаже. Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова не выходит на связь. Асламова была в Сербии по заданию "КП", журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

5 августа журналистка в своем Telegram-канале опубликовала фото из Белграда. На снимке она запечатлена с Епископ Ремесианским Стефаном.

Российские дипломаты пока не располагают никакой информацией о задержании в Косово и месте нахождения Дарьи Асламовой, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету, в которой работала Асламова.

Ранее о задержании российской журналистки сообщил в социальной сети глава МВД самопровозглашенного Косово Джелаль Свечлия. По его словам, задержание было в ночь на 7 августа, "на погранпереходе на севере (Косова)".

Свечлия утверждал, что "многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и что она выдавала себя за журналистку".

В "Комсомольской правде" со своей стороны заявляют: "Какие именно страны и как они доказали причастность спецкора к участию в шпионаже, в публикации не уточняется".

Власти Косово готовились с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и заново регистрировать автомобили с уже выданными сербскими номерами, что привело к эскалации конфликта.

Теги: косово, дарья асламова, шпионаж



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