07 Августа 2022
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: Reuters

Увеличилось число погибших в палестино-израильском конфликте

Число погибших после начала израильских атак палестинцев увеличилось с 15 до 24, ранены 203 человека.

Армия обороны Израиля прокомментировала сообщения о жертвах среди гражданского населения на севере сектора Газа. Военные утверждают, что это является результатом неудачных запуска со стороны палестинской группировки "Исламский джихад". По оценке армии обороны Израиля, всего с территории сектора Газа было выпущено больше 400 ракет, передает Коммерсант.

Напомним, Израиль 5 августа объявил о новой военной операции в секторе Газа. В этот раз не против своего традиционного противника - палестинского движения "Хамас", а еще одной влиятельной группировки — "Исламский джихад".

РИА Новости добавляет, что в числе убитых - высокопоставленный командир группировки "Исламский джихад" Халед Мансур. Он погиб во время вечернего удара по городу Рафах. Ранее "Исламский джихад" сообщал о смерти Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.

Теги: израиль, сектор газа



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