06 Августа 2022
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Происшествия За рубежом
Израиль, Сирия, ракеты (2018) | Фото: Reuters/Alaa al-Faqir

Не менее 15 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

В результате израильских ударов по сектору Газа погибли по меньше мере 15 человек, в том числе ребенок и две женщины, передает РИА Новости.

Еще 125 человек получили ранения, сообщает Минздрав анклава.

Ранее сегодня министр обороны Израиля Бени Ганц поручил продолжать военную операцию против группировки "Исламский джихад".

В пятницу израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских радикальных группировок из сектора Газа. Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов.

ЦАХАЛ заявил, что израильский авиаудар убил главу военного крыла северной бригады "Исламского Джихада" Тайсира аль-Джабари и еще 14 террористов.

В ответ боевиками группировки в сторону Израиля были запущены около 80 ракет. Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города.

Теги: сектор газа, израиль, ракеты



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