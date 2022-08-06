Не менее 15 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

В результате израильских ударов по сектору Газа погибли по меньше мере 15 человек, в том числе ребенок и две женщины, передает РИА Новости.

Еще 125 человек получили ранения, сообщает Минздрав анклава.

Ранее сегодня министр обороны Израиля Бени Ганц поручил продолжать военную операцию против группировки "Исламский джихад".

В пятницу израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских радикальных группировок из сектора Газа. Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов.

ЦАХАЛ заявил, что израильский авиаудар убил главу военного крыла северной бригады "Исламского Джихада" Тайсира аль-Джабари и еще 14 террористов.

В ответ боевиками группировки в сторону Израиля были запущены около 80 ракет. Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города.