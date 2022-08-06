Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области скончался после покушения

В Новой Каховке в результате покушения умер замглавы местной администрации по ЖКХ Виталий Гура. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале.

По ее данным, Гура скончался от полученных ранений.

Неизвестные напали на чиновника около его дома в субботу. Они несколько раз выстрелили в него, предположительно из пистолета Макарова.

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале заявлял, что чиновник скончался во время транспортировки его в Крым.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту покушения.