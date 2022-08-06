В Нижнем Тагиле в ДТП погибла пожилая женщина
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина.
Еще трое, в том числе ребенок, пострадали, сообщили Накануне.RU Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
ДТП произошло на перекрестке южного обхода и улицы Гагарина – столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Ауди.
73-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сидении в отечественной легковушке, скончалась на месте.
Травмы получили два пассажира ВАЗа - женщина и 14-летняя девочка, а также водитель этого автомобиля.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, опрашивают очевидцев.