06 Августа 2022
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ДТП в Нижнем Тагиле (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ДТП погибла пожилая женщина

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина.

Еще трое, в том числе ребенок, пострадали, сообщили Накануне.RU Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло на перекрестке южного обхода и улицы Гагарина – столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Ауди.

ДТП в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

73-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сидении в отечественной легковушке, скончалась на месте.

Травмы получили два пассажира ВАЗа - женщина и 14-летняя девочка, а также водитель этого автомобиля.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, опрашивают очевидцев.

Теги: дтп, нижний тагил



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