В Нижнем Тагиле в ДТП погибла пожилая женщина

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина.

Еще трое, в том числе ребенок, пострадали, сообщили Накануне.RU Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло на перекрестке южного обхода и улицы Гагарина – столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Ауди.

73-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сидении в отечественной легковушке, скончалась на месте.

Травмы получили два пассажира ВАЗа - женщина и 14-летняя девочка, а также водитель этого автомобиля.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП, опрашивают очевидцев.