06 Августа 2022
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Политика За рубежом
Реджеп Эрдоган, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил свою страну в качестве площадки для встречи лидеров России и Украины.

Эрдоган отметил, что твердо убежден в том, что "украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган общались в Сочи более четырех часов. Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов.

Напомним, Эрдоган еще в феврале заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле. В январе он пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения "разногласий между ними".

Теги: эрдоган, путин, зеленский



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