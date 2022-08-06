На военном аэродроме в Курской области предотвращена попытка диверсии

На аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, предотвратили попытку диверсии. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

В своем телеграмм-канале глава области сообщил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают специалисты.

Аэродром в настоящее время закрыт для приема гражданских самолетов.

В июле власти Курской области рекомендовали жителям региона не использовать БПЛА в бытовых целях в связи с ситуацией на Украине. Ранее в регионе с помощью квадрокоптеров были атакованы два пограничных пункта пропуска.